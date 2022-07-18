AKYAZI’LI YOLCU AİLESİNE ANKARA’LI GELİN

​​​​​​​Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Seyfeler Mahallesinde ikamet eden Yolcu Ailesine Ankara’lı gelin geldi.

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Seyfeler Mahallesinde ikamet eden Yolcu Ailesine Ankara’lı gelin geldi.

Emekli Öğretmen Fethi ve Mahire Yolcu Çiftinin yakışıklı delikanlısı Mimar Selim Yolcu, gönlünü kaptırdığı Ankara’lı İbrahim ve Şerife Özbudak çiftinin güzel kızları Mimar Nur Özbudak ile hayatlarını birleştirdi.

Yağcılar Mahallesinde bulunan Park 54 kır bahçesi salonunda düzenlenen düğünde Nikahı Akyazı Belediyesi Nikah memuru Samiye Kafadar kıydı.

Her ikisi de Mimar olan Nur ve Selim çifti mutluluğa evet derken, genç çiftlerin yakınları ve sevenleri oynadıkları mahalli oyunlarla düğüne coşku ve renk kattılar.

BİZİM AKYAZI ailesi olarak Yolcu ailesini tebrik eder, genç çiftlere kurdukları yeni yuvalarında ömür boyu mutluluklar dileriz.