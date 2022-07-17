57. AKBALIK GÜREŞLERİ KIRAN KIRANA GEÇTİ BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU

1956 yılından itibaren devam eden ve pandemi sebebi ile 3 yıl aranın ardından bu yıl 57.'si düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Akyazı ilçesinde 57. kez düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri’nin finalinde, Serhat Gökmen, İsmail Koç’u yenerek başpehlivan oldu. Başpehlivan Gökmen, “Çocukluğumda buraya beslediğim bir hayranlık vardı, Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu” dedi.

1956 yılından itibaren devam eden ve pandemi sebebi ile 3 yıl aranın ardından bu yıl 57.'si düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 34’ü başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele etti. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kazanan Cengizhan Şimşek ile birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular, başpehlivanlık için ter döktü.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, 2’nci turda Süleyman Aydın ile mücadelesinde sakatlanarak yarışlardan çekildi. Final mücadelesinde Serhat Gökmen, rakibi İsmail Koç’u yenerek 57. Akbalık Yağlı Güreş başpehlivanı oldu. Baş pehlivanlık güreşini Akyazılı hakem Savaş Tan yönetti.

Programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri, dereceye giren güreşçilere madalya ve kupalarını verdi. Başpehlivan Gökmen, Başkan Soykan’ın elinden altın kemeri aldı.

NE EDİLER:

Başkan Soykan : "Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi"

Akyazı Belediye Başkanı Soykan, "Halkımızın yoğun ilgisi var, ata sporumuzu seviyorlar. Biz de elimizden geldiğince hem güreşe hem de güreşçiye destek olmak adına hem de hemşehrilerimizi memnun etmek adına inşallah bu yıl düzenlemeye başladık ve görevde olduğumuzca düzenlemeye devam edeceğiz. Bekliyorduk böyle bir yoğun katılımı. Çok popüler güreşçiler de var. Türkiye’de yanılmıyorsam toplam 60 tane başpehlivan var ve 41 tanesi bugün burada. Güreşe ilgi duyan herkes yoğun ilgi gösterdi. Yapılan organizasyonlara halkımızın ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bundan sonra daha geliştirip artırarak Akbalık Güreşleri’ni eski günlerine kavuşturacağız inşallah. Bundan sonraki güreşlerimizi Kırkpınar’ın öncesinde yaparak, canlı ve diri tutmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.



Başpehlivan Serhat Gökmen: "Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu”

57’nci Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen ise "Başkanımıza ilk önce teşekkür ederiz böyle bir organizasyonu yaptığı için. Çocukluğumda buraya beslediğim bir hayranlık vardı, Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu. Kırkpınar’da bu sene erken yenildik, kemer niyetimiz vardı. Bizi destekleyenlere teşekkür ederim. Hedefimiz altın kemer inşallah takım arkadaşlarıma, ustalarıma teşekkür ederim. İnşallah güzel mücadeleler olmuştur ve seneye kemerin devamını istiyorum” diye konuştu.

AKYAZI AKBALIK GÜREŞLERİ SONUÇLARI

MİNİK-I (18) 1.Alihan Metin 2.Ahmet Ali Gül 3. Taha Öztürk 3.Üzeyir Kılıç

MİNİK-II (22) 1.Ali Efe Denizci 2.Yiğit Uzuner 3.Rüstem Öztürk 3. Onur Gezer

TEŞVİK-I (40) 1.Ferhat Duman 2.Fahrettin Adil Çelik 3.Ahmet Kabaktaş 3.Hamza Cihan

TEŞVİK-II (33) 1.Mustafa Ekin 2. Furkan Taş 3.İbrahim Doğan 3.Ensar Bayhan

TOZKOPARAN :(37) 1.Semih Karacan 2.Ferhat Koçak 3. Ramazan Aksoy 3. Yasin Uzun

AYAK: (37) 1.Uğurcan Umar 2. Ahmet Can Akça 3.Enes Portakal 3.Yasin Uzun

DESTE KÜÇÜKBOY : (37) 1.Mikail Bilen 2.Caner Baysal 3.Yunus Huruzcu 3. Mustafa Altınsoy

DESTE ORTA BOY:(28) 1.Seyit Sert 2.Emirhan Taş 3. Hasan Çakır 3. Salih Bayduman

DESTE BÜYÜK BOY: (13) 1.Engin Atar 2.Salih Temizce 3.Alperen Atar 3. Hayrettin Şen

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY: (45)

1.Murat Özkaplan 2.Semih Curoğlu 3.Bilal Akbıyık 3. Bilal Kahraman

KÜÇÜKORTA BÜYÜK BOY: (28) 1.Emre Duman 2. Yunus Emre Akman 3.M. Enes Kösemusul 3. Salihcan Göközkut

BÜYÜKORTA: (43) 1.Alperen Tekmen 2.Ömer Saner 3.Hüseyin Soğukoğlu 3.Yusuf Erdoğan

BAŞALTI: (40) 1.İhsan Kırmızıkal 2.Bekir Eryücel 3. Hakkı Ceyhan 3.Kadir Güreşen

BAŞ: (39) 1.Serhat Gökmen 2.İsmail Koç 3. Nedim Gürel 3.Süleymen Aykırı

TOPLAM GÜREEŞÇİ SAYISI (460)