​​​​​​​Ömercikler cami yıkılıyor

​​​​​​​Akyazı Ömercikler Mahallesindeki uzay olarak ta adlandırılan Ömercikler Camii yeniden yapılmak üzere yıkılıyor, Dün başlayan yıkım işlemleri devam ediyor.

Akyazı Ömercikler Mahallesindeki uzay olarak ta adlandırılan Ömercikler Camii yeniden yapılmak üzere yıkılıyor, Dün başlayan yıkım işlemleri devam ediyor.

Akyazı Ömercikler Mahallesindeki halk arasında uzay camii olarak ta bilinen Ömercikler Camii Depreme dayanıklı olmaması ve beton bölümlerinde çatlamalar meydana gelmesi sonrasında yapılan tadilatlara rağmen kullanıma elverişli hala getirilemeyince yıkım kararı alındı.

Yıkım kararı Müftülük tarafından yeni cami yapım kararının ardından dün başlayan yıkım çalışmaları bugünde devam ediyor