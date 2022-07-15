Otomobil takla attı 2’si çocuk 4 yaralı

Akyazı Altındere yolun Yağcılar mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden Otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kaza Akyazı Altındere yolu Yağcılar mevkiinde meydana geldi, Altındere istikametinden Akyazı istikametine seyir halindeki 54 BL 55* plakalı SUV araç köprüden geçerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Bölgeye Jandarma, Polis ve Ambulanslar sevk edildi
Ters dönen araçta bulunan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
112 Ambulans Sağlık ekipleri 2’si çocuk 4 yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine sevk edilirken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.