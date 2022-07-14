AKYAZI-AKBALIK ER MEYDANI GÜREŞLERE HAZIR

​​​​​​​Tarihi Akyazı Akbalık yağlı pehlivan güreşleri 16 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Akyazı Ayşecik yağlı pehlivan güreşleri ismiyle İlki 1956 yılında yapılan ve zaman zaman inkıtalara uğrayan,

Tarihi Akyazı Akbalık yağlı pehlivan güreşleri 16 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Akyazı Ayşecik yağlı pehlivan güreşleri ismiyle İlki 1956 yılında yapılan ve zaman zaman inkıtalara uğrayan, son olarak da salgın hastalık nedeniyle üst üste üç yıl yapılamayan tarihi güreş için er meydanı da hazır hale getirildi.

Akyazı ve Büyükşehir Belediyelerinin himayelerinde gerçekleşecek ve bu yıl 57. Si yapılacak olan tarihi güreşlerle ilgili olarak Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Belediye başkan yardımcısı ve güreş ağası Mehmet Öztürk, belediye başkan yardımcısı ve organizasyon komitesi başkanı Ali Özer er meydanını yapılacak olan güreşlere hazırlamak için kurdukları ekiple birlikte gece gündüz demeden çalışarak hazır hale getirdiler.

Güreşleri düzenleme kurulu bu yıl yapılacak olan güreşlere 34’ü başpehlivan olmak üzere toplamda 600’ün üzerinde pehlivanın katılacağını ve güreşlerin kıran kırana geçmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ve göstermeye de devam edeceklerini açıkladı.

Belediye başkanı Bilal Soykan, güreş ağası Mehmet Öztürk ve organizasyon komitesi başkanı Ali Özer Akyazılılar başta olmak üzere tüm güreş severlere 16 Temmuz Cumartesi günü “hepinizi er meydanında bekliyoruz” çağrısında bulundular.