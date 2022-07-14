KEREMALİ'DE YANGIN HABERİ ASILSIZ ÇIKTI 

​​​​​​​Akyazı Keremali yaylasında bulunan şehitlikte “yangın var” ihbarları nedeniyle Güzlek Muhtarı Selim Akyazıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve yangın ihbarlarının asılsız olduğunu söyledi.

Akyazı Keremali yaylasında bulunan şehitlikte “yangın var” ihbarları nedeniyle Güzlek Muhtarı Selim Akyazıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve yangın ihbarlarının asılsız olduğunu söyledi.

Sis geçişleri nedeniyle zirvedeki görüntüde yanılmalar olduğunu söyleyen, 112’ye yapılan yangın ihbarları yüzünden İlçede ve Güzlek Mahallesinde bir hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Muhtar Akyazıcı ihbarların asılsız olduğunu, şehitlik aydınlatması üzerinden geçen bulut kütlelerinin böyle bir görüntü verdiği, bu gören vatandaşların yangın ihbarları yaptıklarını söyledi.

İşte Muhtar Selim Akyazıcı’nın açıklaması “ Yaklaşık bir saattir gerek 112, gerek diğer kurumları ve muhtarlığımızı sürekli arayarak “Keremali zirvede yangın var” ihbarları üzerine başlattığımız çalışma sonunda böyle bir olayın olmadığı anlaşılmıştır. Bir göz yanılması sonucu bu ihbarların yapıldığı anlaşılmıştır. Duyarlı davranan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, An itibarıyla hiçbir olumsuzluk yoktur. Halkımıza duyurulur”