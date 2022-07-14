LÖSEMİ MURAT AYDIN’I HAYATTAN KOPARDI

​​​​​​​Akyazı Küçücek Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ve bir müddettir İstanbul’da bir özel hastanede tedavi görmekte olan 12 yaşındaki Murat Aydın,

Akyazı Küçücek Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ve bir müddettir İstanbul’da bir özel hastanede tedavi görmekte olan 12 yaşındaki Murat Aydın, donör bulunamadığı için hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu ve büyük üzüntü yaşadı.

Doktorların lösemi teşhisi koyduğu 12 yaşındaki Murat Aydın için bir süre önce ilik nakli kararı verilmiş, ancak uyumlu ilik bulunamamıştı.

Murat Aydın’ın cenazesi dün Küçücek Merkez camiinde kılınan namaz sonrası aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.