CİNAYET KURBANI REFİK KUL DEFNEDİLDİ

​​​​​​​Akyazı Yörükyeri Civcigüney Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasının oğlu tarafından tabanca ile vurularak öldürülen

Akyazı Yörükyeri Civcigüney Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasının oğlu tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Refik Kul otopsi işlemleri sonrası baba ocağı olan Yöörükyerindeki hanesine getirildi.

Akyazı Yörükyeri Civci güneyi Mahallesi halkından merhum Necati Kul'un Oğlu, Kadir, Cevat, Zekeriya, Ziya ve Adnan Kul'un Kardeşleri olan 52 yaşındaki Refik Kul burada alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma tarafından yakalanan Refik Kul’un katil zanlısı Cemil K. İse buradaki işlemlerinin bitmesinin ardından Akyazı Adliyesine sevk edilecek