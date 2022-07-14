KARADENİZDE HAYATINI KAYBEDEN YUNUS EMRE ÇAKIR DEFNEDİLDİ

​​​​​​​Kandıra Cebeci’de serinlemek için arkadaşı ile birlikte girdiği denizde hayatını kaybeden Yunus Emre Çakır bu gün İkindi namazı sonrası Vakıf Mahallesinde dualarla toprağa verildi.

Kandıra Cebeci’de serinlemek için arkadaşı ile birlikte girdiği denizde hayatını kaybeden Yunus Emre Çakır bu gün İkindi namazı sonrası Vakıf Mahallesinde dualarla toprağa verildi.

Salı akşam saatlerinde Kandıra Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra'da deniz girmek için gelen arkadaşı ile birlikte denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan ve daha sonra önce arkadaşı Taha Yasin Hacı süleymanoğlu’nun daha sonra cansız bedenine ulaşılan Yunus Emre Çakır’ın cenazesi Akyazı Vakıf Mahallesindeki baba ocağına getirildi.

Akyazı Vakıf Mahallesi halkından İsmail Çakır'ın Oğlu, İbrahim Çakır'ın Yeğeni Yunus Emre Çakır’ın cenazesi evde alınan helallik ve Vakıf merkez camiinde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.