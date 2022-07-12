Karadeniz Akyazı’dan 2 can aldı

Taha Yasin’in cansız bedeni bulundu Yunus aranıyor
Karadeniz can almaya devam ediyor, Cebeci’de denize giren 2 gençten 23 yaşındaki Taha Yasin’in cansız bedeni bulunurken kaybolan Yunus Çakır’ı arama çalışmaları devam ediyor
Cebeci’de serinlemek için denize giren Akyazılı 2 genç dalgalara kapılarak gözden kayboldu,Durumu fark eden çevredekiler Cankurtaranlara haber verdi.
Yapılan aramalarda Taha Yasin Hacısüleymenoğlu’nun cansız bedenine ulaşılırken Yunus Çakır’ı arama çalışmaları devam ediyor
Taha Yasin yarın Akyazı’da toprağa verilecek
Ali Kemal Hacısüleymanoğlu’nun torunu, Emin Ali Hacısüleymanoğlu’nun oğlu, Recep, Halil İbrahim, Yakup ve Hakkı Hacısüleymanoğlu’nun yeğenleri, Ali İhsan Hacısüleymanoğlu’nun kardeşleri Taha Yasin Hacısüleymanoğlu’nun. Cenazesi yarın öğlen sonrası Vakıf Mahallesi aile mezarlığına toprağa verilecek.