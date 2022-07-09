KURBAN BAYRAMI COŞKU İLE KUTLANMAYA BAŞLADI

​​​​​​​İslam aleminin en önemli ve kutsal günlerinden olan Kurban Bayramı tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı’da da kutlanmaya başladı.

İslam aleminin en önemli ve kutsal günlerinden olan Kurban Bayramı tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı’da da kutlanmaya başladı.

Müslümanlar sabahın erken saatlerinde Bayramların ilk kutlandığı yer olan camilere koşarak bayram namazlarını kıldılar.

Bizler de Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camide bayramın heyecan ve mutluluğunu yaşama imkanı bulduk. Bayram Namazı öncesi emekli Müezzin Mustafa Asan mükemmel bir müslümanın nasıl olması gerektiği hususunda verdiği vaiz sonrası Camii İmam Hatibi Metin Kolay tarafından kıldırılan bayram namazı ve ardından ilahiler eşliğinde bayramın anlam ve önemini belirten konulu hutbesi sonrası ilk bayramlaşma camii içinde gerçekleşti.

Cami cemaati daha sonra ev halkı ile bayramlaşmak üzere, mezarlık ziyaretleri ve kurban ibadetlerini ifa etmek üzere dağıldı.