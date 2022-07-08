BERBERLER: BAYRAM ARİFESİNDE UYKU YOK

​​​​​​​Kurban Bayramı öncesi yoğun olan işyerlerinden olan Berberler ve Kuaförler arife günü son müşteri tıraş olana kadar çalışacaklar.

Kurban Bayramı öncesi yoğun olan işyerlerinden olan Berberler ve Kuaförler arife günü son müşteri tıraş olana kadar çalışacaklar.

Kurban bayramı arifesinde birçok işyeri deyim yerindeyse 7/24 mesai yapıyor, Bu iş kollarından biriside Berberler ve Kuaförler.

Randevu sistemiyle çalışan Berber ve Kuaförler Kurban bayramı öncesi seri bir şekilde müşterileri tıraş ederken bazı berberler Kurban bayramı sabahına kadar randevularını doldurdular.

Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz her bayram olduğu gibi Kurban bayramı öncesine aşırı yoğunluk yaşıyoruz, Fakat müşterilerimiz müsterih olsun son tıraş bitene kadar mesaimiz devam edecek elimizden geldiği kadar hiçbir müşterimizi tıraşsız bayram yaptırmayacağız dedi.