Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akbalık Güreşlerine davet edildi

Kırkpınar güreşlerini izlemek için Edirne’ye giden Akbalık güreş ağası Mehmet Öztürk de Kırkpınar güreş ağası Seyfettin Selim’i 16 Temmuz’da Akyazı’ya davet etti ve davetiyesini bizzat kendisine verdi. Ağa Selim’de geleceği konusunda Öztürk’e söz verdi.

Tarihi Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerini izlemek için Edirne’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Lokman İçöz Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce adına Sakarya’ya, Akyazı Belediye Meclis üyesi ve meclis başkan vekili Mustafa Birincioğlu da Belediye başkanı Bilal Soykan adına 16 Temmuz Cumartesi günü 57. si yapılacak olan tarihi Akbalık güreşlerine davet etti ve güreş davetiyesini bizzat kendisine verdi.

Her iki davet için teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şartların oluşması halinde her iki davete icabet etmek istediği söyledi ve Sakaryalılara selam göndermeyi ihmal etmedi. Spor bakanı ayrıca Mustafa Birincioğlu’ndan yapımı devam eden Akyazı Spor kompleksi ile ilgili bilgi aldı ve kompleksin açılışına mutlaka katılacağını söyledi.

Kırkpınar güreşlerini izlemek için Edirne’ye giden Akbalık güreş ağası Mehmet Öztürk de Kırkpınar güreş ağası Seyfettin Selim’i 16 Temmuz’da Akyazı’ya davet etti ve davetiyesini bizzat kendisine verdi. Ağa Selim’de geleceği konusunda Öztürk’e söz verdi.