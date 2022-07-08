Kızılay Akyazı Şubesinden giyim kuşam desteği

​​​​​​​Kurban bayramlı nedeniyle Kızılay Akyazı Şube başkanlığı daha önce yapılan saha çalışması sonucunda belirlenen 150 hanede yaşamlarını sürdüren ve çeşitli yaş gruplarında olan hane sakinlerine giyim kuşam desteğini dağıtmaya başladı.

Kurban bayramlı nedeniyle Kızılay Akyazı Şube başkanlığı daha önce yapılan saha çalışması sonucunda belirlenen 150 hanede yaşamlarını sürdüren ve çeşitli yaş gruplarında olan hane sakinlerine giyim kuşam desteğini dağıtmaya başladı.

Dağıtımda görev alan Kızılay Akyazı Şubesinin fahri kadınları gerek Akyazılı vatandaşların yaptığı yardımlar, gerekse Kızılay Genel Merkezi tarafından yine bayram münasebetiyle gönderilen kıyafetleri titizlik içinde dağıtmaları dikkatlerden kaçmıyor.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, bir taraftan tarafımızca belirlenen insanlarımıza ve özellikle de çocuklarına bayram nedeniyle Genel Merkezimiz tarafından gönderilen giyecek desteğimizi yaparken, bir taraftan da birçoğu yurt dışından olan Akyazılı hemşerilerimizin yaptıkları maddi ve giyecek desteklerini de yine aynı kategori içinde yer alan insanlarımıza dağıtarak onları bayram öncesi sevindirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda çok hassas ve titiz bir şekilde çalışmalarını sürdüren ve yönetimimize çok büyük katkı sağlayan fahri kadınlarımıza teşekkür etmeyi kendime görev sayarım açıklamasında bulundu.