Gıda Maddeleri Odası başkanı Demiralay Alişan ve Atmaca’yı ağırladı

​​​​​​​Önceki gün İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca ile birlikte Akyazı’ya gelen ve kendisine bağlı olan Odaları ziyaret eden SESOB başkanı Hasan Alişan, en son Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay’ı işyerinde ziyaret ettiler.

Önceki gün İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca ile birlikte Akyazı’ya gelen ve kendisine bağlı olan Odaları ziyaret eden SESOB başkanı Hasan Alişan, en son Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay’ı işyerinde ziyaret ettiler.

Yaptıkları ziyaretin olağan bir ziyaret olduğunu, bu ziyarette Oda başkanları ile hem bilgi alışverişi yaptıklarını, hem de Odalar tarafından Ahilik haftası nedeniyle plaket almaya hak kazanan esnafın hak ettikleri plaketleri takdim ettiklerini söyleyen SESOB Başkanı Alişan, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve özelliklede verdikleri bilgiler için Oda başkanlarına teşekkür etti ve Ahilik haftası nedeniyle plaket alan esnafı da tebrik etti.

Akyazı Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay’dabirlikr başkanı ile aynı zamanda hemşerimiz olan İl Ticaret Müdürümüzü Akyazı’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu ziyarette Ağaç İşleri Odası başkanı Birol Yılmaz’da hazır bulundu.