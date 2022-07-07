Bakan Soylu’dan Akyazılı Vatandaşlara selam

​​​​​​​İçişleri Bakanlığının Programına davet edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Soylu video aracılığıyla Akyazılı vatandaşlara selam gönderdi.

İçişleri Bakanlığının Programına davet edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Soylu video aracılığıyla Akyazılı vatandaşlara selam gönderdi.

İçişleri Bakanlı tarafından organize edilen ve Türkiye’nin 4 bir tarafından davet edilen Mahalle Muhtarları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımı ile program gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muhtarlarla bir araya geldiği programda istek ve arzuları dinledi. Akyazı Fatih Mahallesi Muhtarı Fatih Gören de davet edildiği bu programa giderek katılım sağladı. Muhtar Gören Programın ardından Soylu ile görüşme şansı buldu. Ramazan Gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Akyazı’da gerçekleşecek Akbalık Güreşlerine davet ettiğini belirtirken, Soylu’nun da bu davet üzerine katılmaya çalışacağım dediği belirtildi.

Süleyman Soylu Muhtar Ramazan Gören’in çektiği görüntülerde hem Muhtarlar derneğine hem Akyazılı vatandaşlara selam gönderdiği görüldü. Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’a da selam gönderdiği belirtildi.

Ramazan Gören programın ardından İlçeye dönmek için yola çıktı.