Hastanenin acil servisinde bıçaklı kavga 2 yaralı

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesinde gece saatlerinde 2 gurup arasında çıkan kavgada 1’i özel güvenlik 2 kişi yaralandı.

Akyazı Devlet Hastanesinde gece saatlerinde 2 gurup arasında çıkan kavgada 1’i özel güvenlik 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay gece saatlerinde Akyazı Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddialara göre, hastanede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya hastane özel güvenliği müdahale etti.

Meydana gelen olayda Hastane Özel güvenlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılara acil serviste müdahale edilirken bıçaklı saldırgan ise olay yerinden suç aletiyle birlikte uzaklaşarak gözden kayboldu.

Polis bıçaklı saldırganı tespit ve yakalama çalışmaları başlattı