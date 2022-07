ALAAĞAÇSPOR YÖNETİMİ BASINLA TANIŞTI ŞAMPİYON U-11 LER KUPASINI ALDI

​​​​​​​Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Alaağaçspor’un yeni başkanı Adem Altun ve yönetim kurulu düzenlenen yemekte basınla tanıştı. Aynı yemekte Şampiyon olan U-11 futbol takımı kupasını aldı.

Mudurnu Caddesi üzerindeki Olivia Cafe’de düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Alaağaçspor Kulübü Başkanı ve Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun yeni yönetimini basına tanıtırken yeni sezonda kulübün sadece futbol değil bir çok alanda faaliyetlerde bulunacağını belirterek şunları söyledi.

“Değerli konuklar, sevgili yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarımız ve bugün burada toplanmamızın motivasyon kaynaklarından biri olan namağlup şampiyon U11 takımımızın değerli oyuncuları… Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bugün aramızda gerçekten bizlere motivasyon kaynağı olan gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz var. Her şeyden önce bu gençliğe hizmet bilinciyle yola çıkmış olan değerli yönetim kurulu üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmak, her biri birbirinden değerli ve bu sorumluluğu taşıyabilecek insanlardan oluşan yönetim kurulu üyelerimizi Akyazı halkına sunmak üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Misyon/Görevler : Hep söylediğimiz gibi, Akyazı Alaağaç Spor Kulubü olarak temel misyonumuz ve motivasyonumuzun kaynağı, gençliğe hizmettir. Herhangi bir takım, branş gözetmeksizin Akyazı gençliğini sporla buluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, bedeni ve zihni sağlıklı gençler yetiştirmek temel hedefimizdir. Vizyon/Amaçlar Bismillah diyerek çıktığımız bu yolda, vizyonumuz Akyazı’yı bir sporcu kenti yapmaktır. Akyazı’mız özellikle sanayi bölgesi olması, ulaşım kolaylığı, doğası ve turistik merkezleriyle bir cazibe merkezi haline gelmiş ve yoğun olarak dışarıdan da göç alan bir ilçedir. Yoğun nüfusun yaşadığı ilçemiz bazı spor branşlarında maalesef hak ettiği yerde değildir. Bu makus talihi değiştirmek için yeni biz vizyonla yola çıkmak, Akyazı’nın her yerleşim yerini pilot bölge ilan ederek sporcu yetiştirmek zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla, alttan gelen yetenekli sporcuların Akyazı’nın diğer takımlarında da görev alarak ilçeyi hak ettiği yere taşıyacağından kuşkumuz bulunmamaktadır. Özetle, hedefimiz Akyazı Alaağaç özelinde, Akyazı’nın tüm kulüplerine hizmet etmektir. Futbolu, yaş olarak daha genç sporcularımız için cazibe merkezi haline getirmek, daha fazla sporcuya ve aileye ulaşmak için Süper Amatör liginde mücadele eden A Futbol takımının başarısına ve oluşturacağı heyecana ihtiyaç vardır. A Futbol takımımızın başarısı ve yaratacağı heyecan, bu alanda daha fazla gencimize ulaşmak için vesile olacaktır. Bu maksatla kolları sıvamış olan yönetim kurulunun tüm üyelerine bu sorumluluğu bizimle paylaştıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kulübün kapısı bu amaca hizmet etmek isteyen herkese açık olduğu gibi, bizimle aynı heyecanı ve vizyonu paylaşan herkes bu kulübün doğal üyesi ve parçasıdır. Teşekkür Özellikle halen onursal başkanımız olan Sayın Aydın Birincioğlu’na destekleri için teşekkür ederim. Yine daha önce bu kulübe hizmet etmiş olan sevgili büyüklerimizin ölmüşlerine Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet dilerim. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.”

Bu konuşmanın ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen turnuvada namağlup şampiyon olan Alaağaçsporun U-11 futbol takımına kupası ve madalyaları İl futbol temsilcisi Tezcan Demir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kupası ve madalyaları verildi.

Madalya töreninin ardından yenilen yelekte Alaağaçspor’un geçmişteki başarıları, kulübe hizmeti geçmiş olanlar ve ebediyete göç etmiş olanlar yad edildi. Hayatta olmayanlara dualar edildi.