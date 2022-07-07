Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 07-07-2022 15:13

CHP’DEN AKYAZI ÇIKARTMASI

​​​​​​​Olası bir erken seçim ihtimalini de göz önünde tutan İl ve İlçe teşkilatları kapı kapı dolaşarak seçmenleri ziyaret ediyor.

CHP’DEN AKYAZI ÇIKARTMASI

Olası bir erken seçim ihtimalini de göz önünde tutan İl ve İlçe teşkilatları kapı kapı dolaşarak seçmenleri ziyaret ediyor.

Dün CHP İlçe yönetimi ve kadın kolları başlarında İl Başkanları Ecevit Keleş olmak üzere Pazar yerindeki reyonları teker teker dolaşarak  hem broşür dağıttılar ve hem de vatandaşlarla sohbet ettiler.

CHP heyeti ayrıca çarşı içinde de esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek sohbetlerde bulundular ve esnafın ikramlarını geri çevirmediler.

Akyazı’daki ilgiden oldukça memnun kalan CHP  İl Başkanı Ecevit keleş ve ilçe yönetimi  kapı kapı dolaşarak seçmenlerimizi kazanmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

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