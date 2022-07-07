CHP’DEN AKYAZI ÇIKARTMASI

​​​​​​​Olası bir erken seçim ihtimalini de göz önünde tutan İl ve İlçe teşkilatları kapı kapı dolaşarak seçmenleri ziyaret ediyor.

Olası bir erken seçim ihtimalini de göz önünde tutan İl ve İlçe teşkilatları kapı kapı dolaşarak seçmenleri ziyaret ediyor.

Dün CHP İlçe yönetimi ve kadın kolları başlarında İl Başkanları Ecevit Keleş olmak üzere Pazar yerindeki reyonları teker teker dolaşarak hem broşür dağıttılar ve hem de vatandaşlarla sohbet ettiler.

CHP heyeti ayrıca çarşı içinde de esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek sohbetlerde bulundular ve esnafın ikramlarını geri çevirmediler.

Akyazı’daki ilgiden oldukça memnun kalan CHP İl Başkanı Ecevit keleş ve ilçe yönetimi kapı kapı dolaşarak seçmenlerimizi kazanmaya devam edeceklerini ifade ettiler.