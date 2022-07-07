​​​​​​​Genel Merkezin talimatı ile Ankara’ya giden CHP Sakarya İl ve İlçe Kadın Kolları başkan ve yönetiminin içinde yer alan ve 6 kişilik bir ekiple Akyazı’yı temsil eden CHP Akyazı Kadın Kolları Ankara’dan döndü.

Genel Merkezin talimatı ile Ankara’ya giden CHP Sakarya İl ve İlçe Kadın Kolları başkan ve yönetiminin içinde yer alan ve 6 kişilik bir ekiple Akyazı’yı temsil eden CHP Akyazı Kadın Kolları Ankara’dan döndü.

CHP Akyazı İlçe başkanı Fatma Yazar, genel merkeze giderek yapılan toplantıya katıldıklarını, toplantıda Sakarya İl başkanı Azize Çeroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları konuşmaları dinledik ve toplantı sonrasında da toplu olarak Anıt Kabire giderek ATA’mızıziyaret edip manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduk ve sonrasında da Akyazı’ya geri döndük dedi.