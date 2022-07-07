MHP Akyazı gençlerle buluşuyor

Soyhan Sofuoğlu, partilerine karşı algı operasyonu yapıldığına dikkat çekerek konuyla ilgili şunları söyledi “ Her türlü algı operasyonlarına karşı en sert cevabı vatandaşlarımızla birlikte sahada vermeye devam edeceğiz”

Geçtiğimiz günlerde yapılan atamayla işbaşına gelen MHP Akyazı İlçe teşkilatı göreve başlar başlamaz hız kesmeden mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla ve özellikle de gençlerle buluşmaya devam ediyor. Gelmelerinin üzerinden 75 gün geçtiğini, bu süre içinde 30 mahalle ziyareti yaptıklarını, ziyaretlerinde 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi ve yine aynı seçimde MHP’nin göstereceği Milletvekili adaylarına da oy vermeleri hususlarında vatandaşlarımızdan destek istemek ve Cumhur ittifakını ana ilkelerini anlatmak için mahalle mahalle geziyoruz. Gittiğimiz yerlerde büyük teveccüh görüyoruz diyen MHP Akyazı İlçe başkanı Solhan Sofuoğlu, bu çalışmaların yanı sıra “Türk Gençliği, hedef 2023“ programı çerçevesinde de gençlerle buluştuklarını ve onlara Z kuşağı algısı ile kültür yozlaşmasının hedeflendiği, uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konularında da bilgiler aktardıklarını söyledi.

Üye kayıtlarına ağırlık verdik

MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, bir taraftan mahalle gezilerimizde vatandaşlarımız ve gençlerimizle buluşurken, diğer taraftan da partimize çok sayıda üye kayıtları yapıyoruz. Özellikle gençlerin partimize gösterdiği bu teveccüh bizleri son derece memnun ve mutlu ediyor dedi.

Soyhan Sofuoğlu, partilerine karşı algı operasyonu yapıldığına dikkat çekerek konuyla ilgili şunları söyledi “ Her türlü algı operasyonlarına karşı en sert cevabı vatandaşlarımızla birlikte sahada vermeye devam edeceğiz”