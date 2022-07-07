Alişan ve Atmaca Akyazı’yı turladı

​​​​​​​SESOB Başkanı Hasan Alişan beraberinde Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca olduğu halde geldiği Akyazı’da kendisine bağlı bazı Odaları ziyaret etti

SESOB Başkanı Hasan Alişan beraberinde Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca olduğu halde geldiği Akyazı’da kendisine bağlı bazı Odaları ziyaret etti ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti, sorunlarını dinledi ve Ahilik haftası nedeniyle Odaları tarafından yılın ahisi seçilen esnaf üyelerine de plaket takdiminde bulundu.

SESOB Başkanı Alişan, Akyazı’nın Birlik açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ziyaretleri ile ilgili şu bilgileri verdi “ Bugün değerli Ticaret İl Müdürümüz Emre Atmaca ile birlikte Akyazı’mıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizin amacı Odalarımız başkanları ile bir araya gelmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve de Ahilik haftası nedeniyle Odalarımız tarafından yılın ahisi seçilenlere yine Odalarımız tarafından hazırlanan plaketlerini vermek içindir. Bu arada yine Ticaret İl Müdürümüzle birlikte esnaf ziyaretleri de yapıp sohbet etme imkanı bulduk. Hem Oda başkanlarımıza hem de ziyaret ettiğimiz esnafımıza gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum”