Akyazı Sanayi Sitesinde hırsızlık girişimi

​​​​​​​Akyazı Sanayi Sitesinde bir kişi hırsızlık yapmak istedi ama site güvenliği olayı fark etti ve hırsızlık girişiminde bulunan kişiyi kıskıvrak yakalayıp güvenlik güçlerini teslim etti.

Akyazı Sanayi Sitesinde bir kişi hırsızlık yapmak istedi ama site güvenliği olayı fark etti ve hırsızlık girişiminde bulunan kişiyi kıskıvrak yakalayıp güvenlik güçlerini teslim etti.

Akyazı Sanayi Sitesi Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı hırsızlık olayı v e ardından hırsızlık yapmak isteyen şahsın yakalanıp Emniyet birimine teslim edilmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Sanayi sitemizde bir şahıs hırsızlık girişiminde bulunmuş, ancak sitemiz güvenliği tarafından yakalanıp güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir. Dernek yönetimi olarak Sanayi Sitemiz Esnafının çalınmaya müsait araç, gereç ve malzemelerini açık yerde bırakmamaları ve kapalı alanda muhafaza etmelerini istiyoruz”