As Akyazısporun 40. yıla özel forması

​​​​​​​1983 yılında kurulan ve bu yıl 40. yılını kutlamakta olan As Akyazıspor’un yeni yönetimi 40. yıla özel olarak yaptırdığı formalarını tanıttı.

1983 yılında kurulan ve bu yıl 40. yılını kutlamakta olan As Akyazıspor’un yeni yönetimi 40. yıla özel olarak yaptırdığı formalarını tanıttı.

“Haydi Akyazı 40. yılda şampiyonluk için destek zamanı” sloganı ile yola çıkan As Akyazıspor yönetimi, tanıtımını yaptığı formaların 40.yıla özel olduğunu ve bu nedenle kuruluş tarihi olan 1983 yılı baz alınarak satış fiyatının da bin 983 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Forma satın almak isteyen yönetim, As Akyazısporun vefakar ve cefakar taraftarların Hardal Burger Akyazı Şubesinden temin edebileceklerini de yaptığı açıklamasında yer verdi.