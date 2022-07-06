Ercan Şan Dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi

Akyazı Pazarköy Mahallesinde evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden 63 yaşında evli 2 çocuk babası Ercan Şan dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Halkından, Merhum Ahmet Çavuşun oğlu, Merhum Mehmet, Merhum İmdat, Merhum Erol, Merhum Ergün ve Çetin Şan’ın Kardeşleri,Pazarköy Parkı işletmecisi Ercan Şan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Cenazesi Pazarköy Mahallesindeki hanesinde alınan helallik ve Merkez Camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy Aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.