‘İlçe Terminali Projesi kısa süre içerisinde tamamlanacak’

​​​​​​​Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında İlçe Terminali Projesi hakkında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 3 bin 500 metrekare alanda başlatmış olduğumuz projeyi kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında İlçe Terminali Projesi hakkında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 3 bin 500 metrekare alanda başlatmış olduğumuz projeyi kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde belediyenin bir aylık faaliyetlerini içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili detayları meclis üyeleri ile paylaşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede etkili olan yağışların ardından vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için belediye ekipleri tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Soykan, “ Çok şükür ciddi bir problem yaşanmadı. İlçemizin bazı noktalarında yaşanan su taşkınlarına belediye ekiplerimiz anında müdahale etti. Beldibi Mahallemizdeki geçici köprü kısa süreliğine araç trafiğine kapansa da DSİ ile birlikte yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı” dedi.

Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri’nin 3 yıl aradan sonra 16 Temmuz Cumartesi günü yapılacağını ifade eden Başkan Bilal Soykan, “ Güreş sahasında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip. Kültürel kodlarımızın ve geleneğimizin sporla varlığını devam ettirmesi çok önemli. Geleneğimizi, kültürümüzü ata sporumuzla gelecek nesillere aktaracağız. Güreşlerin tarihi bir kültür-spor faaliyeti olmasının yanında halkımızın yaşadığı topraklarla ve geçmişi ile güçlü bağlar kurmasına köprü görevi var. 600 pehlivanın katılacağı organizasyonumuza tüm değerli meclis üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu tarihi organizasyonun tanıtımı için dün yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılımı ile bir basın toplantısı gerçekleştirdik. İnşallah ülkemizin dört bir yanından güreş severlerin katılacağı güzel bir organizasyon olacak” diye konuştu.

Fatih Mahallesi’nde inşaatı devam eden Terminal-Orta Garaj Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi olan İlçe Terminali Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. 3 bin 500 metrekare alanda başlatmış olduğumuz projeyi kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Soykan’ın açıklamalarının ardından gündem dışı konuşmalarda söz alan Belediye Başkan Yardımcısı ve Akbalık Güreş Ağası Mehmet Öztürk, “ 16 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz 57. Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri’ne meclis üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi. Öztürk’ün konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

Gündemin 1’inci maddesinde İmar Komisyonu’ndan gelen Pazarköy Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden havale edilen dolu kadro değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu maddesi ile oy birliği ile kabul edildi.