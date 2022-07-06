Kurban bıçakları bileniyor

​​​​​​​Kurban bayramına sayılı günler kalmışken, Bayram hazırlıkları devam ediyor, Kurbanlıklarda son pazarlıklar devam ederken, Kurban bıçakları da bilenmeye başlandı.

Kurban bayramına sayılı günler kalmışken, Bayram hazırlıkları devam ediyor, Kurbanlıklarda son pazarlıklar devam ederken, Kurban bıçakları da bilenmeye başlandı.

Tüm İslam aleminde yaklaşan Kurban bayramı nedeniyle çeşitli hazırlıklar sürerken Ülkemizde de Kurban bayramı öncesi Kurbanlık alımları pazarlarda devam ediyor. Yufkalar açılıp baklavalar yapılmaya başlandı.

Belediyeler ve vatandaşlar tarafından Mezarlıklarda hummalı bir temizlik çalışmaları devam ederken Kurban bıçakları da bilenmeye başlandı.

Akyazı’da özellikle Gazi Süleyman Paşa Camii etrafında bulunan bıçak bileyicileri vatandaşların getirdiği Kurban bıçaklarını bilemeye başladılar