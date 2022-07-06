Gençlerden bayram öncesi mezarlık temizliği

Akyazı’ya bağlı Gökçeler Demiroğlu Mahallesinde gençler bir araya gelerek köy mezarlığını birlikte temizleyip bayrama hazırladılar.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çeşitli hazırlıklar yapılıyor, Kurban telaşının yanında mezarlık ziyaretleri içinde çalışmalar devam ediyor.
Akyazı’ya bağlı Gökçeler Demiroğlu Mahallesi gençleri bir araya gelerek köy mezarlığını temizleme kararı aldılar.
Köy meydanında toplanan gençler Mahalle mezarlığına giderek dikenler ve yabani otlar temizlenirken çimlerine biçerek bayram ziyaretlerine hazır hale getirdiler. Mahalle halkı gençlerin bu çalışmalarını takdirle karşıladılar