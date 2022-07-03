Gönül ve Furkan evliliğe ilk adımlarını attılar

​​​​​​​Kılıç ve Onur ailelerinin çocukları Gönül Kılıç ile Furkan Onur Kuzuluk Köşk Garden restoranda yapılan törenle nişanlandılar. Nişan yüzükleri Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından takıldı.

Kılıç ve Onur ailelerinin çocukları Gönül Kılıç ile Furkan Onur Kuzuluk Köşk Garden restoranda yapılan törenle nişanlandılar. Nişan yüzükleri Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından takıldı.

Hatun ve Metin Kılıç’ın güzeller güzeli kızı ile Nezaket ve Kerim Onur’un oğlu,Gazeteci Alaattin Onur’un yeğeni Onur Rentacar işletmecilerinden Furkan Onur ile Akyazı Kuzuluk Köşk Garden restoran Kır bahçesinde yapılan yören ile nişanlandılar.

Nişan yüzüklerini Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan taktı, Soykan akraba olan benimde yakınen tanıdığım iki güzel ailenin akrabalık başlangıcı olan bu gecede genç çiftimize ömür boyu mutluluklar dilerim dedi.