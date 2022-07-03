SAHİBİNİ BOYNUZLAYAN KOÇ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

TEK’den emekli olduktan sonra Akyazı Topağaç Mahallesinde yaşayan burada sahibi olduğu Koç tarafından aldığı boynuz darbesi sonrası tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden iş insanı İdris Başer dualarla toprağa verildi

TEK’den emekli olduktan sonra Akyazı Topağaç Mahallesinde yaşayan burada sahibi olduğu Koç tarafından aldığı boynuz darbesi sonrası tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden iş insanı İdris Başer dualarla toprağa verildi

Topağaç Mahallesi halkından Yakup Başeri’n Oğlu, Yakup, Ahmet, Yasir ve Ak parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Murat Salih Başer’in Babaları İdris Başer TEK'den emekli iş adamı İdris Başer köyünde sahibi olduğu Koç’un boynuz darbesi sonrası fenalaşınca Hastaneye gitti.

Burada yapılan müdahalelerde Koç darbesinin bağırsaklara hasar verdiği tespit edilip tedavi altına alındı. Yapılan tedaviler sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen İdris Başer hayatını kaybetti.

İdris Başer’in cenazesi Cumartesi günü Akyazı Topağaç Mahallesinde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi

Cenazeye Ak Parti İl başkanı Yunus Tever,Sakaarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu,Erenler belediye başkanı Feyzi Kılıç,Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve çok sayıda sevenleri katıldı.