Şehit babası Hızır Atmaca Dualarla toprağa verildi

20 Eylül 1985 tarihinde Van Çaldıran Muradiye kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Er Ömer Atmaca'nın babası Hızır Atmaca dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı Pazarköy Halkından Merhum Ali Atmaca’nın Oğlu (Emekli İmam )Yunus, Yahya, Osman, Şehit Ömer Atmaca’nın Babaları, Belediye Meclis Üyesi Av. Furkan Çakıroğlu'nun dedesi, Hızır Atmaca Vefat etti
Şehit babası Hızır Atmaca’nın cenazesi Pazarköy Mahallesindeki hanesinde alınan helallik ve Pazarköy merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Pazar köy Aile Mezarlığında dualarla toprağa verildi.