SEYFELERDE SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Akyazı Seyfeler Mahallesinde tarla yolunda bir kişi silahlı saldırı sonucvu ağır şekilde yaralanan İsa Altuntaş hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı Seyfeler Mahallesinde tarla yolunda bir kişi silahlı saldırı sonucvu ağır şekilde yaralanan İsa Altuntaş hastanede hayatını kaybetti.

Olay Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi'nde bulunan bir tarla yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu İsa Altuntaş'a isimli şahıs silahla yaralandı. 112 ekiplerine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan İsa Altuntaş 112 ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Altuntaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atuntaş'ın yakınları ise hastanede sinir krizleri geçirdi.

Altuntaş'ın ölümünden sorumlu olan şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. Polis şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.