Cinayet kurbanı Sezgin Nur Dualarla toprağa verildi

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden Sezgin Nur Öğlen sonrası kalabalık bir katılımla Kuzuluk’ta toprağa verildi.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden Sezgin Nur Öğlen sonrası kalabalık bir katılımla Kuzuluk’ta toprağa verildi. Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede halkından merhum (Horskia) Bahri Nur’un oğlu, merhum Basri Nur’un kardeşi, Şahin Nur’un amcası olan öğlen saatlerinde Cuma namazı için camiye giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası 52 yaşındaki Sezgin Nur Kuzuluk Orta Mahallesindeki hanesinde alınan helallik alındı.

Sezgin Nur Mescidi aksa camiinde Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından çok sayıda sevenlerinin katılımlarıyla Kuzuluk şose mezarlığında dualarla toprağa verildi.