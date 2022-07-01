AKYAZI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÜÇ YENİ BRANŞ

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bu yıl yapılacak olan GSB YAZ SPOR Okulları kapsamında üç yeni branş daha faaliyet listesine eklendi.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bu yıl yapılacak olan GSB YAZ SPOR Okulları kapsamında üç yeni branş daha faaliyet listesine eklendi.

Akyazı’da Birİlk !

Wushu, Yüzme ve Cimnastik

Gençlik ve Spor Bakanlığının Eğitim Görevlisi alımı sonrasında Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Wushu,Yüzme, Futbol, Güreş ve Jimnastik antrenörleri görevlendirildi.

İlçemizde yeni başlayacak olan wushu, jimnastik ve yüzme branşlarına başvuruların devam ettiği ve kontenjanların sınırlı olduğunu bilmekte fayda var.

Son Yıllarda Adını Sıklıkla Ezberleten Wushu Sporu Nedir?

Kelime anlamı güç ve zorteknik olarak bilinen Wushusporu, savunma sanatıolarak bilinmektedir. Bu sporda diğerlerine göre saldı ve savunmanın yanında akrobasi de yeralır. Ayrıca baleye benzeyen çeşitli kareografilerde hareketler de sergilenir. Bu nedenle beden ve ruh uyumu sağlanması da amaçlanmaktadır.

Günümüz de Wushusporu da çok fazla tercih edilmektedir. Fiziksel uygulama ve otoriteyi temsil eden bu sporda teknik ve yetenek de önplana çıkmaktadır. Ayrıca Wushu sporunda sporcuların yetenekleri doğrultusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu sporda saldırı ve savunma ön plandadır. Ayrıca savunma ve saldırı sırasında da akrobatik hareketler ön planda tutulur.İlimizde İl Spor Dalı Temsilciliğinin olduğunu ve Millilik yolunun da açık olduğu bir branştır wushu.

Akyazı Gençlik ve Spor Ilçe Müdürü Adem Altun; Yaz okullarında çocuklarımızın ruhen, fiziken ve moralmen gençlerimizi daha da yukarı çıkartabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yeni branşları ilçemize kazandırdıkça ve çeşitliliği artırdıkça mutlu oluyoruz.

Wushu, Yüzme ve Jimnastik Akyazımıza hayırlı olsun.

İlçemizde bulunan gençlerimiz ve çocuklarımız her şeyin en iyisini hakediyorlar.

Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.