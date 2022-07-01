KUZULUK’TA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ

Jandarma çevredeki güvenlik kameralarından silahlı saldırıya karışan aracı ve saldırıya karışanları tespit etme çalışmalarına başladı

Akyazı Kuzuluk Termal Otel yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 Çocuk babası 52 yaşındaki Sezgin Kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Kuzuluk Termal Camii yakınlarında yolda yürüyen 2 Çocuk babası Sezgin Silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden tesadüfen geçen 112 Ambulans Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sezgin N. Hayatını kaybetti. Olayı duyarak Hastane önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdiler.

Jandarma çevredeki güvenlik kameralarından silahlı saldırıya karışan aracı ve saldırıya karışanları tespit etme çalışmalarına başladı

CİNAYET OLAYINDA GELİŞNE

Kuzuluk İhlas Kaplıca termal Otel yakınlarında silahlı saldırı sırasında hayatını kaybeden ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sezgin N. Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtatılamamıştı.

Olayın ardında Akyazı Jandarması olayda kullanılan ve kiralık olduğu belirlenen araç terk edilmiş olarak bulundu.

Jandarma olayı gerçekleştirenlerin kimliklerine de ulaşıldığı ve kişilerin yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.