BELEDİYENİN TIRTILLA MÜCADELESİ

​​​​​​​İlçemizde ova mahallelerinde baş gösteren Tırtıl (Amerikan kelebeği) ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başlanmıştır.

İlçemizde ova mahallelerinde baş gösteren Tırtıl (Amerikan kelebeği) ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başlanmıştır.

İlçemiz genelinde larva ilaçlama çalışmaları sene boyunca devam ederken, uçkun ile mücadele ova mahallelerimizde başlamıştır. Bu çalışmalar, sağlık işleri ekiplerince havaların elverişli olduğu günlerde yapılmaya devam edilecektir.

Genellikle ova mahallelerimizde kendini gösteren tırtıllar ağaçlara zarar vermektedir. Önlem alınmadığı takdirde hızla yayılabilen Amerikan Kelebeği için Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırarak ve vatandaşlardan gelen şikâyetleri de dikkate alarak ilaçlama çalışmalarına devam etmektedir.

Vatandaşların tırtıl ve diğer şikâyetlerini Akyazı belediyesi çözüm masasına 444 90 54 no’lu telefondan veya şahsen Akyazı Belediyesi Çözüm Masasına gelerek yapabilirler.