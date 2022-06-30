U 11’de namağlup Şampiyon Alaağaçspor

​​​​​​​Sakarya U-11-B Akyazı Hendek gurubunda oynadığı 8 maçın 7’sinde galip gelen 1 maçında da berabere kalarak 16 toplayan Alaağaçsspor gurubunda namağlup şampiyon oldular

Sakarya U-11-B Akyazı Hendek gurubunda oynadığı 8 maçın 7’sinde galip gelen 1 maçında da berabere kalarak 16 toplayan Alaağaçsspor gurubunda namağlup şampiyon oldular

Alaağaçspor U 11 takımı Akyazı Hendek Grubu’nda oynadığı sekiz maçta yedi galibiyet bir beraberlik alarak grubunda namağlup şampiyon oldu.

Attığı 19 gole karşılık kalesinde 4 gol gören ve 16 puan toplayan Alaağaçspor Akyazı Hendek gurubunda namağlup olarak şampiyon oldu.12 puanla 2.Akyazı Akınspor,3. İse 10 puan toplayan Hendek spor oldu.

Akyazı Alaağaçspor antrenörü Sait Okur uzun soluklu bir ligde azimle çalışıp namağlup şampiyon olduk, Fakat özellikle U-11 liginde bazı takımlar sahaya çıkmadılar, Bizim sporcularımızda stada gelip maç oynamadan geri dönmek zorunda kaldılar. Bu durum sporcuların üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor, Yetkililer tekrardan şartlarda iyileştirme yaparak sahaya çıkmayan takımlara bazı yaptırımlar getirmesi gerekir düşüncesindeyim dedi.