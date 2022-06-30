YAĞMUR YAĞDI YOL KAPANDI

Aşırı yağışlar nedeniyle sık sık kapanan 7 Mahallenin ulaşımını sağlayan geçici olarak yapılan Beldibi köprüsü aşırı yağışlar nedeniyle saat 20:00 itibarıyla yeniden trafiğe kapatıldı.

Aşırı yağışlar nedeniyle sık sık kapanan 7 Mahallenin ulaşımını sağlayan geçici olarak yapılan Beldibi köprüsü aşırı yağışlar nedeniyle saat 20:00 itibarıyla yeniden trafiğe kapatıldı.

Geçen yıl ilçeyi vuran sel felaketinde yıkılan yerine geçici olarak yapılan Taşyatak, Boztepe, Hanyatak, Kayabaşı, Güvençler ve Yörükyeri Mahallelerinin ilçe ile bağlantısını sağlayan Beldibi geçici, köprüsü aşırı yağışlar sonucu su seviyesinin yükselmesi sonucu yeniden ulaşıma kapanmıştı.

Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açılan Beldibi geçici köprüsü bu günde aşırı yağışlar sonrası saat 20:00 itibarıyla tekrardan ulaşıma kapatıldığını sosyal medyadan duyurdu.