AKBALIK GÜREŞLERİ İÇİN STANT BAŞVURULARI BAŞLADI

Bu yıl düzenlenecek olan Geleneksel Akyazı Belediyesi Akbalık Yağlı Güreşleri için stant ve reklam alanı kiralama başvuruları başladı.

Akyazı Belediyesi tarafından organize edilen ve geçtiğimiz yıl yapılamayan Akyazı Akbalık güreşleri bu yıl 16-17 Temmuz tarihlerinde 57.cisi yapılıyor.

Bu yıl düzenlenecek olan Geleneksel Akyazı Belediyesi Akbalık Yağlı Güreşleri için stant ve reklam alanı kiralama başvuruları başladı.

Akyazı Belediyesi tarafından organize edilen ve Tarihi Kıkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonraki en büyük güreş organizasyonu olarak kabul edilen Akyazı Belediyesi Akbalık Yağlı Güreşleri’nin 16 Temmuz Cumartesi günü yapılacağı açıklanmıştı. Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile güreş alanında bulunan ürün satış stantları ve reklam alanlarının kiralama başvurularının başladığı ifade edildi. Stant veya reklam alanı kiralamak isteyenlerin 444 90 54 numaralı telefondan müracaatlarını gerçekleştirebilecekleri belirtildi. 16 Temmuz’da yapılacak olan organizasyonla ilgili detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.