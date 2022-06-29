ARİFİYE MEZUNLARI 2 TEMMUZ’DA ARİFİYE’DE TOPLANIYOR

​​​​​​​Arifiye Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu ve Öğretmen Lisesi Mezunları 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü Arifiye’de toplanıyor.

Arifiye Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu ve Öğretmen Lisesi Mezunları 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü Arifiye’de toplanıyor.

Her yıl geleneksel olarak Haziran ayının son Cumartesi günü bir araya gelerek eski günlerini yad eden Arifiye mezunlarının buluşması bu yıl 2 Temmuz gününe sarktı.

Arifiye Mezunları Derneğinin organize ettiği genel buluşma için mezunlar saat 10.00 dan itibaren Arifiye de toplanmaya başlayacak.

Saat 11.00 de Seyfettin Kubilay kültür merkezi salonunda yapılacak olan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Öğretmen Okulu Marşının söylenmesi ile başlayacak. Konuşmaların ardından 50. Yılını dolduran üyelere rozet takımı gerçekleştirilecek.

Anıların tazelenmesinin ardından Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ev sahibi olarak mezunlara yemek ikramında bulunacak.

Yemek sonrası ise aynı sınıfları paylaşan guruplar daha önce planladıkları yerlerde buluşmak üzere yola çıkarak Arifiye’den ayrılacaklar.