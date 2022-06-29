Akyazılı imam Bölge Yarışmasında Sakarya’yı temsil edecek.

Sakarya İl Birincisi olan Akyazı Yörükyeri Mahallesi Civcivgüney Camii İmam-Hatibi İsmail Fatih Özkorul, Bölge Yarışmasında Sakarya’yı temsil edecek.

“2022 Yılı Camiler Ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapılan "Hadis Ezberleme" yarışması dalında Akyazı Yörükyeri Mahallesi Civcivgüney Camii İmam-Hatibi İsmail Fatih Özkorul, Sakarya İl Birincisi oldu.

Sakarya İl Birincisi olan Akyazı Yörükyeri Mahallesi Civcivgüney Camii İmam-Hatibi İsmail Fatih Özkorul, Bölge Yarışmasında Sakarya’yı temsil edecek.

Akyazı İlçe Müftümüz Kamil Özcan Demir, "Hadis Ezberleme" dalında Sakarya İl Birincisi olan Yörükyeri Mahallesi Civcivgüney Camii İmam Hatibi İsmail Fatih Özkorul' u makamında kabul ederek tebrik edip Bölge Yarışmasında başarılar diledi.