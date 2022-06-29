Ev yangınında Alevlerin arasından kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Akyazı Eskibedil Mahallesinde gece saa5 24.00 civarında Birgül T’ye ait tek katlı evin mutfak kısmında yangın çıktı.

Akyazı Eskibedil Mahallesinde tek katlı evde yangın çıktı, Çıkan yangında yaralanan Yılmaz Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldılar.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Eskibedil Mahallesinde gece saa5 24.00 civarında Birgül T’ye ait tek katlı evin mutfak kısmında yangın çıktı.

Çıkan yangında müdahale etmek isteyen evde bulunan Yılma T.yaralandı. Komşuları tarafından evden çıkarılan bilinci kapalı olan Yılmaz T. Olay yerine çağrılan Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu çıkan yangına müdahale ederek söndürdü,

Çıkan yangında evin mutfak bölümü ve içerisinde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale gelirken Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.