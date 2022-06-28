Yazaki'deki eyleme uzaklaştırma. Sendika" yeniden başlayacağız"

Sendika izinlerimizi alıp tekrar eyleme başlayacağız.

Akyazı'da faaliyet gösteren Yazaki'de ücretlerde iyileştirme isteyen işçiler, işten atılan 5 arkadaşlarının geri dönmesini isteyen işçiler ve sendikanın fabrika önünde yaptığı eylemlere uzaklaştırma kararı çıktı. Sendika izinlerimizi alıp tekrar eyleme başlayacağız.

İddialara göre Akyazı Kuzuluk’ta faaliyet gösteren aynı zamanda Toyota yedek parça tedarikçisi olan Yazaki Fabrikasında çalışan işçiler ücretlerinde iyileştirme istediler. İşçiler bu talep üzerine iddialara göre 24 Haziran Cuma günü kısmi olarak üretimi durdurmuş, Türk Metal sendikası, Akyazı'da bir parkta Yazaki çalışanlarıyla sendikalaşma konusunda toplantı yapması üzerine işveren 5 işçiyi işten çıkarması sonucu sendika ve işçiler fabrika önünde 2 ayrı eylem yapmışlardı.

Sendikada tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ‘’izinsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler hakkında Sakarya Valiliği ve3 Akyazı Kaymakamlığından uzaklaştırma kararı geldiğinden dolayı şuan itibarıyla fabrika önünde eylem yapamıyoruz, Fakat bu aşamalarda üyelik işlemleri, sosyal medya destekleri, Saha çalışmaları devem edecektir. Zafer yolunda mücadelemiz devam edecektir. Gerekli izinler alındığı zaman eylemlerimiz daha hızlı ateşli devam edecektir’’ifadeleri kullanıldı.