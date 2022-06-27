BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI. TEK MADDE OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı toplantıda görüşülen tek gündem maddesi oybirliğiyle ret edildi.

Akyazı belediye meclisi tek gündem maddesini görüşüp karara bağlamak için olağan üstü toplandı. Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı toplantıda görüşülen tek gündem maddesi oybirliğiyle ret edildi.

Belediye Meclisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2022 tarihli yazısına istinaden Ballıkaya barajı projesi kapsamında Beldibi, Durmuşlar, Mansurlar ve Kayabaşı Mahallelerindeki belediyeye ait taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili yaptığı olağanüstü toplantıda kamulaştırma bedellerinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle DSİ’nin isteği oybirliği ile ret edildi. Bu kararla Akyazı belediye meclisi DSİ tarafından talep edilen bahse konu taşınmazların adına tescil istemi kabul edilmemiş oldu.