SİYASET VE İŞ DÜNYASI YILIN DÜĞÜNÜNDE BULUŞTU

​​​​​​​Bu akşam Akyazı’nın tanınmış siyaset ve iş adamlarından Osman Karaoğlan oğlu Murat Karaoğlan’ı muhteşem bir düğünle evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Bu akşam Akyazı’nın tanınmış siyaset ve iş adamlarından Osman Karaoğlan oğlu Murat Karaoğlan’ı muhteşem bir düğünle evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Osman ve Güzide Karaoğlan çiftinin yakışıklı delikanlı oğulları ve Süper Lig hakemimiz Atilla Karaoğlan’ın kardeşi Murat Karaoğlan gönlünü kaptırdığı ; Akyazı’lı Emrullah ve Hanım çiftinin güzel kızları Esra Çelik ile birlikte yaşamaya evet dediler.

Park 54 Kır bahçesinde gerçekleşen yılın düğününde Sakarya’nın ve Akyazı’nın siyaset ve iş adamlarını buluşturan düğün kalabalık bir davetlinin katılımı ile gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin kıydığı nikahın şahitleri de siyaset dünyasının ileri gelenleri oldu.

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