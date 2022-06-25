ADANA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR BÖLGE MÜDÜRÜÇANGIR AKYAZI KIZILAYI ZİYARET ETTİ

Ziyarette Akyazı Kızılay Temsilcisi Mustafa Birincioğlu ile görüşerek çalışmaları ile karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu.

Aslen Akyazı’lı olan ve şu anda Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Turgut Çangır geldiği Akyazı’da Kızılay temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyarette Akyazı Kızılay Temsilcisi Mustafa Birincioğlu ile görüşerek çalışmaları ile karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu.

Akyazı Kızılay’ın başarılı hizmetlere imza attığını bildiğini söyleyen Adana Bölge Müdürü Çangır, bu ziyareti hem başkanlığını yapan değerli kardeşim Mustafa Birincioğlu’nu tebrik etmek, hem de sürdürmekte olduğu faaliyetleri ile ilgili bilgiş almak için yaptım. Bu güne kadar yaptıkları çalışmalar ve yapmayı düşündüklerini bizzat kendi ağzından dinledim ve çok ta memnun oldum. Kendisini ve arkadaşlarını yürekten kutluyorum açıklamasını yaptı.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da değerli bir büyüğümüzün yaptığı bu ziyareti ve verdiği destek sözü için kendilerine teşekkür ediyorum dedi.