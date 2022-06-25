ARİFİYE GÖNÜLLÜLERİ KUZULUKTA TOPLANDI

Arifiye Öğretmen Lisesi mezunu olan Mehmet Taştan’ın konuğu olan mezunlar unutulmaz bir gece yaşadılar.

Arifiye Öğretmen Lisesinden çoğunluğu 1975-1980 yılları arasında mezun olan adlarını Arifiye gönüllüleri olarak belirten öğretmenler her ay bir başka mekanda gelerek eski günlerini yad eden okul arkadaşları bu ayki buluşmalarını Kuzuluk Termal otelde gerçekleştirdiler.

Arifiye Öğretmen Lisesi mezunu olan Mehmet Taştan’ın konuğu olan mezunlar unutulmaz bir gece yaşadılar.

Termal Otelin muhteşem manzarasında sohbetle başlayan buluşma akşam yemeği ile devam etti.

Yemek sonrası toplantyı Yöneten İsmail Yaman tarafından Prof.Dr.Mehmet Mehdi ERGÜZEL, ögrencileri Prof.Dr.Ahmet ESKİCUMALI ve Doç Dr.Zekeriya TÜRKMEN’e plaket takdimi yapıldı. Maazereti dolayısı ile toplantıya katılamayan Mehdi hocanın plaketini arkadaşı Samet karakuş aldı.

Gecede daha sonra toplantılara ilk defa katılanlara söz verildi ve kendilerini tanıttılar.

Gecenin sonunda da sesleri güzel olanlar çeşitli şarkılar söyleyerek, şiir bilenler de şiirler okuyarak buluşmanın tadını çıkardılar.

Gecenin sona ermesiyle geceyi kuzulukta geçirmek isteyenler kalacakları mekanlarına geçtiler. İsteyenler de havuz banyosu yaptılar.