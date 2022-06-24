Akyazı Kuzuluk'ta Kalyen çayı temizleniyor

​​​​​​​Sakarya DSİ Müdürlüğü ekipleri Akyazı’ya bağlı Kuzuluk ve Alaağaç Mahallelerinden geçen Kalyon çayı dere yatağı temizleme çalışmaları başlattı

Sakarya DSİ Müdürlüğü ekipleri Akyazı’ya bağlı Kuzuluk ve Alaağaç Mahallelerinden geçen Kalyon çayı dere yatağı temizleme çalışmaları başlattı

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Kalyen çayı dere yatağının ıslah çalışmasına DSİ tarafından başlandığını çalışmanın Alaağaç Mahalle sınırı ile Kuzuluk Kalyon çayı ile hamam deresinin birleştiği yerde yapılacağını söyledi.

Öte yandan Kuzuluklular özellikle Kalyen çayı kenarında ikamet edenler dere yatağı ıslah çalışmalarının Mudurnu deresi sınırına kadar devam etmesini istediler.

Aynı güzergâhta yaşayan Mahalle sakinleri kalyen çayı dere yatağının son temizleme ve ıslah çalışmasının üzerinden hayli zaman geçtiğini geç kalan gerekli bir çalışma olduğunu belirttiler