MUHTAR ÇALIŞINCA ÇOK ŞEY OLABİLİYOR

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Mahallede güzel hizmetler yapmaya devam ediyor.Tekerlekli sandalye, Askıda ekmek ve askıda yiyecek,Taziye çadırları,Jeneratör daha neler neler

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Mahallede güzel hizmetler yapmaya devam ediyor.Tekerlekli sandalye, Askıda ekmek ve askıda yiyecek,Taziye çadırları,Jeneratör daha neler neler

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Mahallesini kameralarla kontrol altına alması, Ana Caddelerle birlikte ara sokakları da asfaltlanması, Taziye çadırları, Elektrik kesintilerinde özellikle makineye bağlı hastaların ihtiyacı için Jeneratör alımı, yine hastalar için yürüteç, Tekerlekli sandalye, Askıda ekmek ve askıda yiyecek gibi projeleri hayata geçirdikten sonra bu günlerde Mahalle mezarlığında önemli ihtiyaç haline gelen WC ve Lavabo başlayarak önemli bir sorunuda çözüme kavuşturmasına vesile oldu.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı kendi Mahalleleriyle birlikte kulanılan Şose Mahalle merkez mezarlığında WC ve Lavabo yapmak için gerekli malzemeleri mezarlık alanına getirerek inşaata hemen başlanacağını belirti. Çakmakçı bu konuda kendisine maddi

manevi destek verenlere teşekkür etti.