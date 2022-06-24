ALAAĞAÇ DİRENMENİN MEYVESİ OKULUNU ALDI

Sabah saatlerinde İhaleyi alan müteahhitte ait iş makineleri Okul alanına gelerek temel kazı çalışmaları başlattılar.

TV264 Televizyonu İlçelerde gündem programında gündeme gelen Yıkılan okullarının başka bir bölgede yapılması kararına tepki gösteren Alaağaç halkına müjdeli haber Başkan Soykan ve İl Milli Eğitim Müdürü Savaş’tan gelmiş Okul kendi yerine yapılacak sözü verilmişti. Alaağaç Mahallesine tam teşekküllü 8 derslikli okul yapımı için temel kazı çalışmaları bu sabah başlatıldı.

Sabah saatlerinde İhaleyi alan müteahhitte ait iş makineleri Okul alanına gelerek temel kazı çalışmaları başlattılar.

Alaağaç Muhtarı Zafer Karacan gözetiminde Okulumuzun temel kazı çalışmaları bu sabah saatlerinde başlatıldı, Halkımıza verilen söz tutulmuş oldu emeği geçen herkese Mahalle halkı adına teşekkür ediyorum dedi.

NE OLMUŞTU

Deprem sonrası hasar gören 2019 yılında yenisi yapılma üzere yıkılan ihalesi yapıldıktan 16 dersliğe çıkarılarak sonra İlçe merkezine kaydırılan Alaağaç İlk ve Orta Okulu bölge halkı tarafından tepkilerle karşılık bulurken bazı sivil toplum kuruluşları da Alaağaç halkına destek amaçlı basın açıklamaları yapmışlardı.

Konu Konu sunuculuğunu Akyazılı Gazeteci Alaattin Onur'un yaptığı TV264 İlçelerde gündem programında tartışılıp gündeme geldikten sonra İlçe kaymakamı Yakup Güney Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan’dan oluşan ekibin yaptığı girişimler sonucu İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Ankara’ya giderek bakanlıkta sorunu çözüp 8 derslikli Alaağaç İlkokulu’nu Alaağaç Mahallesine kazandırdı.